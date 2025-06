Home | Springboks-Barbarians: pronostico, statistiche e analisi quote

L’estate internazionale del rugby si apre con grandi aspettative per gli Springboks, chiamati ad affrontare un primo ciclo di sfide di rilievo contro i Barbarians, la Georgia e, soprattutto, due volte l’Italia. Il selezionatore Rassie Erasmus sorprende tutti con scelte che premiano l’esperienza, lasciando momentaneamente in disparte molte giovani promesse. Analizziamo le motivazioni dietro queste scelte e cosa dicono le statistiche in vista delle prossime partite.

Springboks: statistiche e scelte di esperienza per la stagione

Il Sudafrica, reduce dal secondo titolo mondiale consecutivo, si presenta all’estate con una rosa costruita sulla solidità dei suoi veterani, molti dei quali già protagonisti delle vittorie iridate del 2019 e 2023. Ecco alcuni punti salienti sulla formazione e sulle decisioni tecniche:

Solo cinque esordienti chiamati, a fronte di numerose esclusioni eccellenti tra i giovani.

Assenze pesanti dovute a infortuni, tra cui Elrigh Low , Frans Malherbe e Lukhanyo Am .

, e . Scelte criticate dalla stampa locale, che avrebbe voluto vedere più spazio per i nuovi talenti.

Il calendario estivo prevede:

Data Avversario Località 28 giugno Barbarians – 5 luglio Italia Pretoria 12 luglio Italia Gqeberha 19 luglio Georgia Nelspruit

Il c.t. Erasmus ha dichiarato di voler adottare un approccio strutturato contro i Barbarians, noti per il gioco creativo e imprevedibile. L’inserimento a sorpresa di Boan Venter, pilone sinistro dell’Edimburgo, è un segnale della volontà di mantenere alto il livello di competitività, nonostante le assenze e le polemiche su possibili scelte “politiche” per evitare la fuga di talenti all’estero.

Da segnalare anche l’attenzione riservata a non sottovalutare l’Italia, già capace di sorprendere gli Springboks nel 2016. Le ultime prestazioni degli azzurri nel Sei Nazioni hanno dimostrato solidità difensiva e una crescita tecnica che impone rispetto.

L’estate degli Springboks parte dunque all’insegna della continuità e della cautela: poche novità e molta esperienza per affrontare un ciclo di partite che serviranno da banco di prova in vista delle competizioni maggiori. Le quote delle scommesse vedono il Sudafrica ampiamente favorito contro Barbarians e Georgia, con match più incerti contro l’Italia, soprattutto alla luce degli ultimi precedenti.

Rimani aggiornato con i nostri approfondimenti e scopri tutte le analisi sulle sfide internazionali più attese del rugby mondiale!