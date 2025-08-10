Dischetti neri sulle spiagge italiane: cosa fare se si trovano e da dove verrebbero. Da mesi, sulle coste italiane, si moltiplicano avvistamenti insoliti e inquietanti: piccoli dischetti di plastica neri, leggermente arcuati come patatine Pringles, emergono dalle spiagge, portando con sé un mistero ambientale e una chiamata alla partecipazione attiva dei cittadini. Questi oggetti non sono un semplice rifiuto, ma indizi preziosi di un problema più ampio legato all’inquinamento da plastiche e alla gestione degli impianti di depurazione delle acque.

Dischetti neri: cosa sono e perché si trovano in spiaggia

I dischetti di plastica neri, di forma uniforme e superficie reticolata, sono comparsi in gran numero sulle spiagge italiane a partire da gennaio 2025. Non si tratta di rifiuti comuni: la loro forma arcuata, non piatta, li rende facilmente riconoscibili. Le prime segnalazioni di questi piccoli oggetti sono state raccolte da Archeoplastica, un progetto social ideato da Enzo Suma, volto a documentare la presenza e la storia dei rifiuti plastici sulle coste italiane. In un’intervista rilasciata a Fanpage lo scorso giugno, Suma ha spiegato: “A partire da gennaio stiamo osservando il continuo arrivo in spiaggia di migliaia di piccoli dischetti in plastica nera usati come supporti per la biomassa in alcuni impianti di depurazione”.

Origine dei dischetti: il legame con il fiume Adige

Le analisi più recenti indicano che la fonte principale di questi dischetti potrebbe essere una perdita da un impianto di depurazione lungo il corso del fiume Adige, che nasce in Alto Adige e sfocia nel Mar Adriatico. Come confermato da Riccardo Mancin di Plastic Free, questi dischetti sono componenti tecnici specifici per i depuratori moderni, utilizzati come supporti per la biomassa nel processo di trattamento delle acque. La loro presenza in spiaggia testimonia una dispersione non controllata da parte di uno o più impianti, che scaricano nel fiume con conseguenze ambientali potenzialmente molto gravi.

