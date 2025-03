Spezia e Cesena: pronostico e statistiche dettagliate

Lo scontro imminente tra Spezia e Cesena, in programma sabato 15 marzo, attira l’attenzione di appassionati e scommettitori, offrendo un’interessante opportunità di analisi e previsioni. Con lo Stadio Orogel-Dino Manuzzi pronto ad ospitare la sfida, le due squadre si preparano a confrontarsi con statistiche e strategie che promettono una partita avvincente.

Rendimento del Cesena nel proprio stadio

Il Cesena si presenta con un bilancio positivo nelle gare casalinghe, avendo conquistato 26 punti nelle ultime 14 partite disputate all’Orogel-Dino Manuzzi. Con 7 vittorie, 5 pareggi e solo 2 sconfitte, i romagnoli hanno messo a segno 23 gol subendone 15, dimostrando una solida tenuta difensiva e una promettente capacità offensiva.

In vista della sfida contro lo Spezia, il Cesena si affida alla forma del suo bomber Shpendi, nonostante non segni dal 1° dicembre. La squadra allenata da Michele Mignani, che adotta il modulo 3-5-2, ha totalizzato 41 punti in classifica, posizionandosi sesta e mantenendo viva la speranza di accedere ai playoff.

Lo Spezia, dal canto suo, si distingue per il rendimento fuori casa, avendo raccolto 23 punti in 15 trasferte, con 5 vittorie, 8 pareggi e solo 2 sconfitte. La difesa guidata da Hristov è stata capace di mantenere la porta inviolata in 8 occasioni, e il miglior marcatore della squadra, Pio Esposito, si presenta come il capocannoniere con 14 gol.

Nonostante la differenza di punti in classifica, con lo Spezia avanti di 13 lunghezze, il Cesena gode di un vantaggio psicologico giocando davanti al proprio pubblico, fattore che potrebbe rivelarsi determinante.

Il focus per il Cesena sarà mantenere l’intensità del secondo tempo, dove storicamente segna più gol, come dimostrato nel recente pareggio contro il Brescia.

In sintesi, la partita promette equilibrio e incertezza fino alla fine. Le quote scommesse riflettono questa situazione, con un leggero favore per gli ospiti, ma con margini che suggeriscono prudenza.

Resta aggiornato con le nostre analisi esclusive e segui l’andamento delle competizioni più emozionanti!