Spari durante la partita di calcio, finisce male: la situazione

Una tranquilla serata di sport si è trasformata in un incubo alle porte di Roma. Lunedì 23 giugno 2025, poco dopo le 20:30, durante una partita di calciotto categoria under 13, nel centro sportivo Villa Adriana Calcio di Tivoli, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco. Nel mirino, una donna che stava camminando con un’amica e un neonato in braccio lungo il vialetto che porta al bar.

Improvvisamente, due spari netti hanno squarciato l’aria, gettando nel caos genitori, spettatori e bambini presenti sul campo.

Donna colpita mentre cammina col neonato accanto

Il proiettile ha colpito la donna al polso sinistro, facendola crollare a terra priva di sensi. Accanto a lei, l’altra donna con il neonato tra le braccia è rimasta illesa ma in evidente stato di shock. I presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme al 112, e nel giro di pochi minuti sono arrivati gli agenti delle volanti e un’ambulanza del 118.

La donna ferita è stata soccorsa in codice rosso e trasportata d’urgenza all’ospedale di Tivoli, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere parte del proiettile rimasta incastrata nel polso. È attualmente ricoverata con una prognosi di 30 giorni.

