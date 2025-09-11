Home | “Orrore”. Spari nel cortile di una scuola, ci sono morti e feriti: la situazione

Spari nel cortile di una scuola, ci sono morti e feriti: la situazione. La comunità locale si è svegliata con un nuovo orrore, travolta dalla notizia che un’altra sparatoria ha colpito il cuore di un luogo che dovrebbe essere sicuro per eccellenza: la scuola. Tra le strade ancora silenziose del sobborgo, l’eco degli spari risuona come un trauma collettivo che scuote genitori, studenti e insegnanti, lasciando dietro di sé un senso di vulnerabilità profonda.

Molti genitori, accorsi in fretta davanti all’edificio scolastico, raccontano il terrore di non sapere se i propri figli fossero al sicuro, mentre le famiglie della zona si interrogano su come sia possibile che l’ennesima tragedia abbia trovato spazio proprio in quello che dovrebbe essere un rifugio protetto per i più giovani.

Dinamica della sparatoria all’Evergreen High School

La sparatoria in una scuola del Colorado ha interrotto improvvisamente la quotidianità di studenti e personale scolastico, trasformando una mattinata ordinaria in una tragedia. L’episodio si è verificato durante le prime ore della giornata, quando i ragazzi erano già nelle aule e l’istituto era in piena attività.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 12:24 ora locale di mercoledì presso la Evergreen High School, una scuola superiore che accoglie oltre 900 studenti. Le forze dell’ordine sono state allertate dopo le prime chiamate giunte all’ufficio dello sceriffo della contea di Jefferson. Un giovane, identificato come uno studente dell’istituto, ha aperto il fuoco con una pistola, ferendo gravemente due coetanei.

Intervento delle forze dell’ordine

L’attentatore, successivamente, è rimasto gravemente ferito ed è deceduto a causa delle ferite autoinflitte. La notizia del decesso è stata comunicata dall’ufficio dello sceriffo tramite un messaggio sulla piattaforma X. L’edificio scolastico è stato evacuato e dichiarato sicuro dopo alcune ore di verifiche da parte delle forze dell’ordine.

Oltre 100 agenti sono intervenuti rapidamente nell’area, procedendo con lo sgombero completo dell’istituto e prestando assistenza agli studenti coinvolti e sotto shock. Secondo le informazioni ufficiali fornite dalla portavoce Jacki Kelley, nessun poliziotto ha aperto il fuoco durante l’operazione e il sospettato non è stato colpito dalle forze dell’ordine.

Il giovane attentatore era tra i tre studenti trasportati in ospedale in condizioni gravi. Le autorità hanno avviato le procedure di perquisizione presso la sua abitazione, l’armadietto scolastico e la sua automobile al fine di accertare le motivazioni alla base dell’azione.

