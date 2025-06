La sorella di Alvaro Vitali contro Stefania Corona: “Ce lo ha portato via”

Durante i funerali di Alvaro Vitali, tenutisi nella chiesa di San Pancrazio, è esplosa tutta la tensione familiare rimasta a lungo sotto traccia. A parlare è stata la sorella dell’attore, che ha puntato il dito contro Stefania Corona, storica compagna del comico romano. Un’accusa diretta e dolorosa, che apre uno squarcio su dinamiche personali fino a oggi rimaste riservate. Ecco cosa ha raccontato, tra rabbia e malinconia.

“Ce lo ha portato via”: lo sfogo doloroso della sorella

Con voce ferma e visibilmente segnata dal dolore, la sorella di Alvaro Vitali ha voluto esprimere pubblicamente il suo punto di vista sui rapporti familiari dell’attore, fortemente mutati negli ultimi anni. “La moglie ce lo ha portato via”, ha dichiarato senza mezzi termini, lasciando trapelare un rancore profondo. Un’accusa che colpisce Stefania Corona, compagna storica di Vitali, e che risuona ancora più forte in un momento delicato come quello dell’ultimo saluto.

“Prima era uno come noi”, ha aggiunto, rievocando i tempi in cui Alvaro era ancora vicino alla famiglia. Poi tutto sarebbe cambiato con l’arrivo della donna che l’attore considerava “l’amore della sua vita”. Secondo la sorella, da allora i rapporti si sarebbero progressivamente deteriorati: “Ci eravamo un po’ persi. Io sono più popolana”, ha detto la donna a Fanpage. Il ritratto che emerge è quello di una famiglia che si è sentita esclusa e messa da parte.

“Lui stava male e lei lo voleva lasciare”

Nel suo racconto, la sorella tocca anche uno dei punti più delicati: gli ultimi mesi di vita dell’attore. “Lui adesso stava male e lei ora lo voleva lasciare”, ha affermato, lasciando intendere una frattura interna alla coppia proprio nel momento in cui Vitali aveva più bisogno di sostegno. Parole che pesano come macigni e che alimentano l’immagine di un uomo rimasto isolato anche nel suo momento più fragile.

La donna ha poi ricordato uno degli ultimi momenti sereni trascorsi insieme: “A marzo siamo stati a un compleanno, siamo stati felici, una giornata insieme”. Poi, qualcosa si è rotto. “Le strade si sono divise perché un po’ è la moglie che ce l’ha portato via”, ha ribadito, sottolineando ancora una volta come il cambiamento nei rapporti non sia dipeso dalla famiglia. “Siamo stati felici per lui, ma è stata una loro scelta, non nostra”, ha concluso con amarezza.

