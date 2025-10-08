“Sono il vicino…”: la ragazza apre la porta, poi l’orrore

Un grave episodio si è verificato nella mattina di ieri, martedì 7 ottobre 2025, nei pressi dell’Università di Pavia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il presunto responsabile, un residente dello stesso stabile di una giovane, si sarebbe presentato alla porta della ragazza con una scusa banale, chiedendo del latte. La vittima, riconoscendolo come vicino di casa, avrebbe aperto la porta senza esitazioni. Poi l’orrore.

Violenza sessuale a Pavia: giovane aggredita nell’appartamento vicino all’università

Una studentessa di 19 anni è stata assalita e violentata nel proprio appartamento, situato in una zona abitualmente tranquilla e frequentata da giovani universitari e famiglie. Il presunto responsabile, un uomo di 29 anni residente nello stesso stabile, si sarebbe presentato alla porta della giovane chiedendo se avesse del latte. La ragazza ha aperto la porta, ignara di ciò che le sarebbe capitato. Pochi istanti dopo l’ingresso nell’appartamento, il 29enne avrebbe approfittato della situazione per aggredire la ragazza, rimasta sola dopo l’uscita del fidanzato.

Intervento della polizia e arresto immediato

Le urla della giovane hanno attirato l’attenzione di una vicina, che ha compreso subito la gravità della situazione. È stato proprio il suo tempestivo intervento a consentire l’arrivo rapido dei soccorsi. Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Pavia sono giunti sul posto in pochi minuti, riuscendo a fermare il sospettato ancora all’interno dell’edificio.

L’uomo è stato condotto in Questura per l’interrogatorio e, su disposizione della Procura, trasferito successivamente nel carcere di Torre del Gallo. L’accusa a suo carico è di violenza sessuale aggravata. Le indagini, coordinate dall’autorità giudiziaria, proseguono per raccogliere elementi utili alla completa ricostruzione dei fatti. Come sta la ragazza?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva