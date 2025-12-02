Home | Sondaggio La7: la notizia su Meloni, Schlein e Conte. Chi sale e chi scende

Il recente sondaggio SWG per TG La7, diffuso il 1° dicembre 2025, arriva in un momento politicamente delicatissimo: poche settimane dopo le regionali e mentre l’Italia continua a muoversi dentro un quadro internazionale segnato da conflitti, tensioni e scelte strategiche che pesano sull’agenda del governo Meloni. È un clima che mette sotto pressione Palazzo Chigi e, allo stesso tempo, ridisegna i rapporti di forza nel campo dell’opposizione.

Un Paese in bilico tra urne e crisi globali

Prima di addentrarci nei dettagli tecnici del rilevamento, il quadro generale restituisce un’impressione di stabilità solo apparente. Gli spostamenti nei consensi sono minimi, ma proprio nelle sfumature si legge la fotografia di un Paese che osserva con attenzione, misura la fiducia e valuta con prudenza. La maggioranza tiene, pur tra criticità esterne che impongono scelte rapide e spesso divisive. Dall’altra parte, il cosiddetto “campo largo” sembra aver ritrovato slancio dopo le ultime consultazioni territoriali, riaprendo una fase di entusiasmo e ambizioni rinnovate.

La partita dell’opposizione: unità o equilibrio precario?

Resta però l’interrogativo fondamentale: questo nuovo dinamismo può davvero trasformarsi in un fronte compatto e convincente? Elly Schlein e Giuseppe Conte appaiono oggi più coordinati nella narrazione pubblica, ma la sfida è tradurre quella sintonia in una piattaforma stabile, coerente e riconoscibile. L’elettorato apprezza i segnali di unità, ma resta cauto quando il progetto comune non mostra ancora contorni nitidi o un serio orizzonte di governo.

In questo equilibrio sottile, la domanda resta aperta: oltre l’entusiasmo del momento, quanto è solida la capacità di attrazione del campo progressista? E quanto incideranno, nelle prossime settimane, gli scenari geopolitici e le decisioni del governo su una mappa del consenso che, sotto la superficie calma, sembra pronta a cambiare al primo soffio di vento? Analizziamo tutti i dati.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva