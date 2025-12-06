Sondaggi politici, allarme per la destra! Proprio loro stanno rimontando. La più recente indagine elaborata da Tecnè per l’agenzia Dire offre un quadro curioso e per certi versi sorprendente dell’attuale scenario politico italiano. Sebbene gli scostamenti percentuali dell’ultimo mese risultino contenuti, la lettura del percorso complessivo mette in luce un’evoluzione degna di nota sulle forze che compongono il cosiddetto “campo largo” e sull’area di governo. Pur trattandosi di variazioni minime, queste oscillazioni delineano un lieve cambiamento dell’equilibrio tra gli schieramenti, a circa un anno e mezzo dalle prossime elezioni. Il panorama rimane segnato da un partito in posizione predominante, ma le opposizioni appaiono in una fase di maggiore compattezza e dinamismo.

Sondaggi politici Tecnè: il quadro attuale

Secondo l’ultima rilevazione statistica Tecnè per l’agenzia Dire, il panorama della politica italiana mostra segnali di stabilità sul fronte della maggioranza, mentre si registra una crescita coordinata tra le principali forze di opposizione. Le variazioni percentuali dell’ultimo mese sono contenute, ma il trend indica un riequilibrio progressivo, con il cosiddetto “campo largo” che recupera terreno pur restando distante dalla maggioranza.

Fratelli d’Italia resta il primo partito

Fratelli d’Italia (FdI) si conferma la forza politica dominante, attestandosi al 31%. La variazione rispetto al mese precedente è minima (-0,1%), ma il partito mantiene un margine significativo sia sugli altri esponenti della coalizione di governo sia sulle opposizioni. La coalizione di centrodestra nel complesso resta solida, anche se al suo interno si osservano andamenti diversi tra i principali partiti.

