Sinner, il tentato furto della sua borsa diventa virale: cos’è successo (VIDEO)

Jannik Sinner continua a stupire sul campo, ma non solo. Dopo la vittoria netta contro Alexander Bublik negli ottavi degli Us Open 2025, il numero uno azzurro ha dimostrato anche fuori dal campo di avere nervi saldi e occhi attenti. Il match, chiuso in tre set con un impressionante 6-1, 6-1, 6-1, ha regalato agli spettatori il derby italiano contro Lorenzo Musetti ai quarti, ma al termine della partita è accaduto un episodio insolito.

la faccia scazzata alla fine (giustamente) che brutto quando approfittate della disponibilità di una persona pic.twitter.com/Ms4wZ60988

Uno spettatore, posizionato a bordocampo, ha provato a mettere le mani nel borsone di Sinner approfittando di un momento in cui il tennista si era girato. L’uomo sembrava intenzionato a rubare un oggetto personale, forse un asciugamano, un indumento o un souvenir del numero uno italiano.

Il tentativo non è passato inosservato: la security ha immediatamente bloccato l’uomo e lo ha allontanato dall’area, mentre Sinner, accortosi dell’accaduto, ha fulminato lo spettatore con lo sguardo, imponendo senza parole la propria autorità. Lo spettatore, colto in flagrante, ha reagito unendo le mani in un gesto di scuse, dimostrando il disagio per l’accaduto.

Questo episodio mette in evidenza quanto Sinner, oltre a essere un fenomeno sul campo, sappia mantenere i nervi saldi anche in situazioni impreviste e a comportamenti invadenti e inopportuni. L’episodio non ha comunque influito sulla sua performance, a dimostrazione del fatto che il numero uno azzurro sa gestire pressioni di ogni tipo, sia sportive sia extra-campo.

