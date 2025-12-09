Sinner ritrova Kyrgios (e Alcaraz): il torneo da un solo punto che accende Melbourne

Jannik Sinner tornerà in campo prima degli Australian Open 2026 con una serie di esibizioni già fissate, tra cui il nuovissimo One Point Slam, un format lampo che riunisce sulla Rod Laver Arena 48 partecipanti tra professionisti, amatori e volti dello spettacolo. Insieme al numero due del mondo ci saranno Carlos Alcaraz e Nick Kyrgios, per un evento dove ogni partita si decide in un singolo punto secco, con in palio un milione di dollari australiani.

Il One Point Slam prevede match che si risolvono su un’unica giocata: niente scambi, niente recuperi, un solo colpo utile. Per stabilire chi serve si usa “carta, forbici, sasso”, e l’imprevedibilità è totale. Nell’ultima edizione, per esempio, Rublev venne eliminato ai quarti spedendo a rete l’unico servizio disponibile. Un format rapidissimo che coinvolge anche tifosi e personaggi della TV, creando un clima da show più che da competizione classica.

Tra i possibili scenari c’è quello che vede Sinner ritrovarsi a dividere il campo con Kyrgios, reduce da un periodo complicato dentro e fuori dal tennis. Il 30enne australiano, dopo problemi fisici e un ranking sceso fino al numero 668, ha perso il ranking protetto e per giocare lo Slam di casa avrà bisogno di una wild card. Nell’ultimo anno aveva riservato diverse stoccate a Sinner sul caso Clostebol, alcune sfociate anche sul personale, prima di fermarsi.

Per lui lo Slam di casa (se otterrà la wild card) sarà un’occasione per capire se il fisico può ancora reggere certe intensità, dopo una stagione piena di incertezze. E per Sinner, Alcaraz e il pubblico di Melbourne sarà un antipasto curioso e imprevedibile verso il primo Slam dell’anno.

