x

x

Vai al contenuto

Sinner prepara il ritorno: esibizione con Alcaraz a Seul il 10 gennaio

Il numero due del mondo, Jannik Sinner, apre la stagione 2026 con un appuntamento di grande richiamo: l’esibizione contro Carlos Alcaraz, in programma il 10 gennaio all’Hyundai Centre di Seul, in Corea del Sud. Un appuntamento molto atteso che farà da antipasto a una stagione che si preannuncia entusiasmante.

Sinner ha scelto i social per rivolgersi direttamente ai tifosi locali: “Corea, ci vediamo presto”, ha scritto in un videomessaggio su Instagram. “Sono davvero emozionato di tornare in campo e non vedo l’ora di vivere una fantastica serata di tennis all’Hyundai Centre”.

Non vedo l’ora di incontrare tutti i fan a Seul“, ha aggiunto il campione azzurro, contribuendo alla crescita dell’attesa per il confronto con il rivale spagnolo fra tutti i tifosi asiatici appassionati di tennis, che sono in costante crescita.

Dopo l’esibizione coreana, Sinner volerà a Melbourne per difendere il titolo conquistato agli Australian Open 2025, confermando la sua intenzione di iniziare la stagione in grande stile e di proseguire la rivalità con Alcaraz, già protagonista delle Nitto Atp Finals di Torino. L’azzurro, che ha chiuso il 2025 con il successo contro lo spagnolo, riparte quindi con entusiasmo e grandi aspettative.

Leggi anche:

Argomenti

Ultime Notizie

Scommesse

Video

CONTENUTO SPONSORIZZATO