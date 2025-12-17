Sinner prepara il ritorno: esibizione con Alcaraz a Seul il 10 gennaio

Il numero due del mondo, Jannik Sinner, apre la stagione 2026 con un appuntamento di grande richiamo: l’esibizione contro Carlos Alcaraz, in programma il 10 gennaio all’Hyundai Centre di Seul, in Corea del Sud. Un appuntamento molto atteso che farà da antipasto a una stagione che si preannuncia entusiasmante.

Nel 2022 annunciavo Nadal in anticipo (avevo anche scritto un articolo in cui ne parlavo), e non era numero 1. Nel 2023 avevo fatto lo stesso con Sabalenka (numero 2 WTA). Nel 2024 con Swiatek (n. 2 WTA), e adesso con Sinner (n.2 ATP). Sarà che forse il GSOS ci prende? pic.twitter.com/6ahJOQw55d — Marco Di Nardo (@MarcoDiNardo__) December 17, 2025

Sinner ha scelto i social per rivolgersi direttamente ai tifosi locali: “Corea, ci vediamo presto”, ha scritto in un videomessaggio su Instagram. “Sono davvero emozionato di tornare in campo e non vedo l’ora di vivere una fantastica serata di tennis all’Hyundai Centre”.

“Non vedo l’ora di incontrare tutti i fan a Seul“, ha aggiunto il campione azzurro, contribuendo alla crescita dell’attesa per il confronto con il rivale spagnolo fra tutti i tifosi asiatici appassionati di tennis, che sono in costante crescita.

Dopo l’esibizione coreana, Sinner volerà a Melbourne per difendere il titolo conquistato agli Australian Open 2025, confermando la sua intenzione di iniziare la stagione in grande stile e di proseguire la rivalità con Alcaraz, già protagonista delle Nitto Atp Finals di Torino. L’azzurro, che ha chiuso il 2025 con il successo contro lo spagnolo, riparte quindi con entusiasmo e grandi aspettative.

