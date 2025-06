Sinner vince la sfida incredibile: cosa è riuscito a fare con un servizio (VIDEO)

Jannik Sinner non smette mai di stupire. C’è chi con il servizio cerca l’ace, chi la precisione chirurgica sulla riga. E poi c’è lui, il numero uno, che con il suo colpo ha… acceso un fiammifero. Letteralmente. A pochi giorni dall’inizio di Wimbledon 2025, il numero uno del mondo si è concesso un momento di leggerezza, e ha conseguito questo incredibile risultato con una precisione da fuoriclasse assoluto.

Il video, pubblicato dai canali social dell’ATP, è diventato virale in poche ore. Sinner, in tenuta da allenamento, si avvicina a bordocampo, prende un fiammifero e lo accende, studiandone con attenzione la fiamma. Poi torna verso la linea di fondo: l’obiettivo è accendere un secondo fiammifero posto sull’altra metà del campo, usando esclusivamente il servizio.

Una sfida impossibile? Non per Jannik. Pallina, lancio, colpo secco. La sfera attraversa il campo, sfiora il fiammifero e lo accende. Missione compiuta. L’azzurro si lascia andare a un sorriso soddisfatto, attraversa la rete e spegne la fiamma con nonchalance.

Un gesto che conferma non solo la sua straordinaria tecnica, ma anche la capacità di mantenere il controllo e la precisione anche in situazioni ludiche, quelle che solo i campioni veri sanno trasformare in momenti da ricordare. Una performance degna di un illusionista, solo che lui è più concreto che mai: una racchetta, una palla e il suo talento innato.

Sullo sfondo dei prati verdi dell’All England Club, intanto, c’è stato anche l’incontro con Novak Djokovic, durante una sessione di allenamento. Tono più freddo rispetto al passato, qualche pacca sulla spalla, un saluto veloce e poche parole: “Peccato, però bravo”, ha detto Nole riferendosi alla finale persa da Jannik a Parigi. “Come stai?”, la risposta del numero uno.

Un sipario di cordialità che nasconde però l’anticipazione di una sfida accesa. Perché, al di là del duello con Alcaraz, a Wimbledon Djokovic – l’uomo dei Championships – non va mai sottovalutato. Sinner lo ha battuto al Roland Garros, ma sull’erba l’impresa sarà un’altra storia. E lì, più che il fiammifero, servirà tutto il fuoco del suo tennis.

