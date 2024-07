Sinner ha la febbre, slitta la partenza per le Olimpiadi. Il campione altoatesino non partirà per Parigi oggi, riferisce l’Ansa, tuttavia, è probabile che arrivi nella capitale francese entro giovedì 25 luglio. In quel giorno, in qualità di numero uno del ranking, assisterà al sorteggio del tabellone per conoscere il suo percorso verso la sperata medaglia olimpica. Tutti i tifosi italiani si augurano che Jannik possa competere per il prestigioso premio. È auspicabile anche che l’atleta non debba scendere in campo subito sabato: un giorno di riposo e recupero aggiuntivo sarebbero sicuramente benvenuti.

Jannik Sinner sembra attraversare un periodo difficile dal punto di vista fisico, con questa febbre che ha compromesso i suoi preparativi per il torneo olimpico. Attuale numero uno del ranking, Sinner si esibirà sui campi di Roland Garros a Parigi. Recentemente ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, dove è stato sconfitto dal russo Daniil Medvedev. Nonostante questo, arriva ai Giochi come leader del ranking ATP, avendo vinto gli Australian Open, il Masters 1000 di Miami e due tornei ATP 500 quest’anno, oltre a essere stato semifinalista al Roland Garros.

Questo sarà il debutto olimpico di Sinner, che aveva deciso di non partecipare a Tokyo 2020. È considerato uno dei favoriti per una medaglia sulla terra rossa di Parigi, insieme all’amico spagnolo Carlos Alcaraz e al serbo Novak Djokovic. Anche il leggendario Rafael Nadal, desideroso di aggiungere un altro trionfo alla sua carriera, sarà presente. Il torneo sarà composto da 64 atleti, con un massimo di tre per nazione, e si svolgerà dal sabato 27 luglio alla domenica 4 agosto.