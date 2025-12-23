Sinner e la frase che entusiasma i tifosi: “Contro i più forti…”

Jannik Sinner, numero due del ranking mondiale, si prepara a chiudere l’anno tra famiglia e allenamenti a Montecarlo, dopo la prima fase di preparazione a Dubai. L’altoatesino ha colto l’occasione per un saluto natalizio ai suoi follower: “Vi auguro tutto il meglio per Natale”, ha scritto sul suo account X.
In una lunga intervista con Stefano Domenicali per Sky Sport, nel format In pista con Jannik, il tennista italiano ha raccontato la fonte della sua spinta agonistica: “Sono italiano e so quanta passione ci sia nel nostro Paese nel seguire lo sport, che sia tennis, F1 o calcio. A volte, quando vivi momenti difficili, sai di non giocare solo per te stesso, ma per un’intera nazione“.
Sinner ha poi aggiunto: “Siamo in un ambiente estremamente competitivo e nel tennis in molti sanno giocare ad altissimo livello. Se vuoi restare ai vertici, devi continuare a migliorarti, lavorando su ogni aspetto del gioco“.
Il momento più apprezzato dai fan arriva quando Sinner parla delle rivalità: “In passato, quando affrontavo tennisti contro i quali non riuscivo mai a vincere, ho trovato proprio lì la motivazione per continuare a crescere. È questo che anima davvero il nostro sport e credo anche ciò che i tifosi amano di più”.
Con questa dichiarazione, Sinner conferma ancora una volta la sua mentalità da campione, pronta a trasformare ogni difficoltà in una chiave di volta per migliorarsi e superare i suoi limiti.
