Mouratoglou avverte Alcaraz: “Uno shock enorme, mesi difficili in arrivo”

La separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero, dopo oltre sette anni di collaborazione, ha scosso il mondo del tennis. A commentare la rottura è stato Patrick Mouratoglou, allenatore francese noto per il lavoro con Serena Williams e altri top player, che ha messo in guardia il numero uno al mondo in vista dei prossimi mesi.

“Nessuno si aspettava una separazione, è stato uno shock enorme“, ha detto Mouratoglou. Il divorzio tra Alcaraz e Ferrero arriva dopo anni di successi e crescita condivisa, rendendo la notizia sorprendente per gli appassionati. “L’unico dubbio poteva nascere dal documentario Netflix, ma un allenatore ha bisogno di sentirsi apprezzato e capire che il suo lavoro impatta davvero sul giocatore”, ha aggiunto il francese.

Secondo Mouratoglou, il rapporto tra giocatore e coach, quando dura a lungo, inizia ad assomigliare a quello di una famiglia: “Unendo i puntini, nessuno poteva immaginare una rottura. Quando le cose funzionano così bene, si dà per scontato che duri per sempre”.

L’allenatore ha paragonato la situazione a una relazione sentimentale: “È come quando una coppia si sposa e pensi siano fatti l’uno per l’altro, poi dopo sei mesi si separano e ti chiedi come e perché sia successo“. Mouratoglou ha concluso con un avvertimento: “Sarà un periodo difficile per lui, specialmente con l’Australian Open così vicino”.

La strada per Alcaraz nei primi mesi del 2026 si preannuncia quindi complessa, con il numero uno del mondo chiamato a gestire non solo il lato tecnico ma anche quello emotivo della separazione da un allenatore che ha segnato la sua carriera.

