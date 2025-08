Sinner e Alcaraz, contatto! L’incontro a Cincinnati accende i social

Due fuoriclasse, una stretta di mano e una chiacchierata che fa il giro del web. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, attualmente i due migliori tennisti al mondo, si sono incrociati a Cincinnati regalando un momento diventato subito virale sui social.

Due grandi ragazzi #Sinner #Alcaraz si raccontano come hanno passato questi giorni come se non fosse nulla hanno solamente giocato contro due finali dello slam negli ultimi due mesi e sportivamente parlando se ne sono date di santa ragione. Due grandi persone due grandi sportivi https://t.co/XHmySHdozr — Davidino (@DavidinoDadde) August 6, 2025

Nessuna racchetta in mano, niente scambi spettacolari, solo un simpatico confronto a bordocampo sulle vacanze post-Wimbledon. Ma quando i protagonisti sono due campioni del genere, anche una chiacchierata di trenta secondi può scatenare la rete.

Il Masters 1000 di Cincinnati, che prenderà il via giovedì 7 agosto, è il settimo della stagione e il secondo della tournée nordamericana che culminerà con lo US Open. Proprio nei giorni di preparazione, mentre Alcaraz terminava il suo allenamento e Sinner si apprestava a iniziarlo, i due si sono incrociati su un campo secondario e si sono fermati a scambiare due battute.

“Non ho fatto niente di pazzo, tu?” ha detto con un sorriso l’altoatesino, riferendosi al periodo di pausa estiva. La risposta dello spagnolo non si è fatta attendere: “Anch’io nulla di folle“, ha replicato, lasciandosi però andare subito dopo a un piccolo racconto. (continua dopo la foto)

“Ho passato due settimane a casa e una nel sud della Spagna, a Cadice. È stato bello, ma… mi sono quasi annoiato. Tre settimane a casa in estate, non ero abituato. Era almeno un anno che non vedevo tutti i miei amici e tutte le persone fare ciò che volevano”.

Sinner annuiva con l’aria di chi è già proiettato verso il prossimo obiettivo, ma il saluto tra i due – concluso con una pacca sulla spalla e una stretta di mano ai rispettivi team – ha mostrato ancora una volta la stima reciproca che li caratterizza. Lo stesso Alcaraz, in un’intervista al Financial Times, aveva confermato che il rapporto con Jannik fuori dal campo è sincero e sereno.

