Sinner, che sorpresa: con chi giocherà il doppio misto dopo il forfait di Navarro

Jannik Sinner è atteso da una nuova avventura: mentre è impegnato a inseguire un altro trionfo nel singolare a Cincinnati, si prepara a debuttare nel doppio misto agli Us Open. Per la prima volta in carriera, il numero uno del mondo giocherà accanto a una fuoriclasse della specialità. Una novità che incuriosisce i tifosi italiani e non solo.

Sull’asfalto di Cincinnati la quarta finale stagionale tra Sinner e Alcaraz. Ecco cosa c’è in palio oltre alla vittoria del Master 1000.@CalcioFinanza https://t.co/4tJyFUOmpR — Sport e Finanza (@SporteFinanza) August 18, 2025

Dopo il forfait di una sfortunata Emma Navarro, con cui avrebbe dovuto affrontare il torneo e che aveva espresso entusiasmo all’idea di giocare accanto al numero uno, Sinner trova ora una sostituta d’eccezione: Katarina Siniakova, campionessa olimpica e grande giocatrice di doppio.

Insieme a Barbora Krejcikova, la ceca ha vinto tutti e quattro i tornei del Grande Slam, le Wta Finals 2021 e l’oro olimpico di Tokyo. Non solo: un anno fa ha conquistato anche il titolo olimpico nel misto a Parigi con il fidanzato Tomas Machac e, poche settimane fa, ha trionfato a Wimbledon in coppia con Sem Verbeek.

Il debutto non sarà morbido: Sinner e Siniakova affronteranno al primo turno la coppia di lusso formata da Belinda Bencic e Alexander Zverev. Il tabellone del doppio misto agli Us Open promette spettacolo, con incroci tra i più grandi protagonisti del tennis mondiale: da Swiatek/Ruud contro Keys/Tiafoe a Osaka/Monfils contro McNally/Musetti, fino alla coppia Errani/Vavassori opposta ai temibili Rybakina/Fritz.

Questa nuova esperienza per Sinner non toglierà energie al percorso in singolare, ma aggiungerà fascino a un torneo già speciale per lui. Accanto a una specialista assoluta come Siniakova, l’azzurro avrà l’occasione di mostrare la sua versatilità e di confrontarsi con campioni di altissimo livello in una formula diversa. Una sfida che, comunque vada, sarà seguita con curiosità da tutti gli appassionati.

