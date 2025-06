Jannik Sinner, che sorpresa: Brad Pitt ha un messaggio per l’azzurro

Brad Pitt ha deciso di chiudere la sua intervista al TG1 con un nome inaspettato: Jannik Sinner. Un gesto breve, quasi spontaneo, ma carico di significato, che conferma quanto il tennista italiano sia ormai una figura di riferimento non solo nello sport, ma anche nel mondo dello spettacolo.

Brad Pitt vuole dire un’ultima cosa prima di finire l’intervista al TG1: “Jannik Sinner” https://t.co/9Uj0NcV5IR — Fanpage.it (@fanpage) June 22, 2025

L’attore statunitense, protagonista del nuovo film sulla Formula 1 in cui interpreta Sonny Hayes, durante la presentazione ha voluto lanciare un messaggio diretto al numero uno del tennis mondiale: “Un saluto speciale al n. 1 del mondo Jannik Sinner: è fantastico“. Poche parole, ma eloquenti per sottolineare la stima e l’attenzione che anche Hollywood riserva all’altoatesino.

Il ritorno in campo di Sinner, dopo le emozioni di Roma, lo dolorosa sconfitta in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz e la recente battuta d’arresto ad Halle, catalizza ancora l’interesse di fan e celebrità. Con Wimbledon alle porte, l’attesa cresce e non solo tra gli appassionati di tennis. (continua dopo la foto)

Il saluto di Pitt non è un caso isolato: Jamie Foxx fu tra i primi a mostrargli ammirazione, invitandolo a una festa esclusiva a Miami. Poi Seal, che non ha mai nascosto la sua amicizia con Sinner, tano da averlo sostenuto dagli spalti e a celebrato dopo la vittoria dello US Open 2024, secondo Slam della carriera del campione azzurro.

E come dimenticare il recente duetto musicale con Andrea Bocelli? Un altro segnale di quanto la stella di Sinner brilli ormai ben oltre i confini dei campi in erba e cemento. Con il saluto di Brad Pitt, il tennista altoatesino si conferma un ambasciatore globale di talento e simpatia. Una bella pubblicità per tutto il Made in Italy.

