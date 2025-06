Sinner bistrattato dal “suo” torneo, i tifosi non riescono a crederci: cos’è successo

Dopo un debutto promettente sull’erba di Halle, dove Jannik Sinner ha sconfitto il tedesco Hanfmann, l’atleta italiano si prepara per uno degli eventi più importanti dell’anno: Wimbledon, che inizierà il 30 giugno. Il giovane campione è determinato a riscattarsi contro Carlos Alcaraz, che lo ha battuto nella finale del Roland Garros.

#Sinner bistrattato dal torneo di Cincinnati: i tifosi non possono credere a quello che vedono https://t.co/POVScgNEW1 — Fanpage.it (@fanpage) June 18, 2025

Successivamente, Sinner sarà negli Stati Uniti per difendere i titoli dell’ATP 1000 di Cincinnati e dell’US Open. Questi tornei sono fondamentali per i punti e il prestigio, ma comportano anche un notevole stress, come lo stesso Sinner ha ammesso: “Rimanere al vertice significa gestire le aspettative“, ha dichiarato il numero uno del mondo.

Ora, però, una notizia proveniente da Cincinnati ha lasciato i suoi fan sbigottiti. Jannik Sinner non appare sul manifesto ufficiale dell’ATP 1000 di Cincinnati 2025, evento di cui è campione in carica. Questa scelta ha immediatamente suscitato reazioni tra i tifosi, mentre il giovane altoatesino rimane concentrato sulla sua carriera. Perché questa decisione ha suscitato tanto scalpore?

La locandina del torneo che si terrà dal 7 al 18 agosto 2025 ha generato un acceso dibattito. Sorprende l’assenza di Jannik Sinner, campione della scorsa edizione, e di Aryna Sabalenka, vincitrice del torneo femminile. Al loro posto, spiccano Ben Shelton, giovane talento americano, insieme a Carlos Alcaraz e Coco Gauff, recenti vincitori del Roland Garros. Questa scelta ha suscitato critiche per la mancanza di riconoscimento delle imprese sportive. (continua dopo la foto)

ARYNA SABALENKA (BLR) TENNIS – FRENCH OPEN – ROLAND GARROS – ATP – WTA – ITF – GRAND SLAM – CHAMPIONSHIPS – PARIS – FRANCE – 2025 © TENNIS PHOTO NETWORK

Nel 2024, Sinner aveva trionfato su Frances Tiafoe in due set, mentre Sabalenka aveva superato Jessica Pegula. Queste vittorie nette avrebbero dovuto essere celebrate nella promozione dell’evento. L’esclusione ha suscitato accuse di superficialità e di mancanza di rispetto per i campioni della precedente edizione.

Commenti come “Dov’è Sinner?“, “Campione dimenticato?” e “Vergognoso” sono apparsi sotto il post ufficiale del manifesto del torneo sui social. Gli appassionati di tennis, non solo italiani, hanno reagito con sorpresa e sdegno. L’assenza del numero uno al mondo, campione uscente, è sembrata incomprensibile anche agli esperti del settore.

Alcuni hanno definito la scelta un “errore di comunicazione”, mentre altri vedono un tentativo di promuovere giovani talenti americani come Shelton, o di dare visibilità a Alcaraz. Ma per il pubblico, è stato un errore imperdonabile. Anche l’esclusione di Sabalenka, numero uno del circuito femminile, ha scatenato critiche: “Due campioni, zero visibilità. Complimenti per la coerenza”, ha scritto un utente.

Jannik Sinner ha scelto di non commentare pubblicamente l’accaduto. Chi lo conosce sa che non si lascerà distrarre. A Cincinnati, il giovane di San Candido sarà presente per difendere il suo titolo, e lo farà da numero uno del mondo, determinato a dimostrare il suo valore con la racchetta piuttosto che con le locandine.

Questo episodio riflette una tendenza nel tennis mondiale: la promozione tende a privilegiare l’immagine rispetto al merito. Ma sul campo, solo una cosa conta: la vittoria, e su quel terreno Sinner non è secondo a nessuno.

