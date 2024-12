Sinner, amore ritrovato con Kalinskaya? I dubbi sulla loro relazione

Svolta nella travagliata storia d’amore tra Anna Kalinskaya e Jannik Sinner. Il numero 1 del ranking Atp sarebbe volato a Miami per festeggiare il 26esimo compleanno della collega russa. Sono spuntati anche dei cuoricini alle storie Instagram di Anna. Che i due abbiano ricucito un rapporto in crisi? Così pare. Cos’è successo tra i due? (Continua dopo le foto)

I rumors sulla fine della relazione tra Sinner e Kalinskaya

I dubbi sulla fine della loro relazione erano emersi durante le Atp Finals di Torino. Anna Kalinskaya non si era presentata all’evento, preferendo restare a Miami con le amiche, lanciando nel frattempo delle frecciatine sui social. Anna non si è presentata neanche a Malaga, quando Sinner ha vinto Coppa Davis, circondato solo dal suo staff e dai compagni di nazionale. Mai una dedica o un pensiero per il fidanzato. Da allora, i due non sono più apparsi insieme: poi la svolta. (Continua dopo le foto)

Sinner e Kalinskaya di nuovo insieme

Pace fatta tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. I due non avevano mai ammesso pubblicamente che c’era stata una rottura, nonostante fosse evidente che fossero in crisi. Adesso però, giurano i ben informati, è tutto chiarito. I due avrebbero fatto pace e sarebbero tornati insieme. Quando c’è stato il riavvicinamento? Lo scorso 2 dicembre, quando Sinner sarebbe volato a Miami per il compleanno di Anna. La ragazza ha pubblicato le foto della festa e della torta di compleanno ringraziando tutti, Jannik ha messo un cuoricino su Instagram. Quando si vedranno nuovamente?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva