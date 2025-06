Sinner, Alcaraz e Djokovic: pronostico e statistiche sull’erba

La stagione sull’erba del circuito ATP rappresenta uno dei momenti più attesi e affascinanti per appassionati e addetti ai lavori. Questo periodo, seppur breve, concentra appuntamenti di grande prestigio tra Regno Unito, Germania e Paesi Bassi, con tornei che precedono il celebre Wimbledon. I principali protagonisti della top 10 mondiale si apprestano ad affrontare sfide cruciali, in cui non solo è in palio la gloria, ma anche punti fondamentali per il ranking.

Statistiche sui punti da difendere per Sinner, Alcaraz e Djokovic

La parte centrale della stagione tennistica vede i migliori giocatori del mondo, come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, impegnati a difendere i punti conquistati lo scorso anno sui campi in erba. Le scelte di calendario dei top player sono differenti: alcuni, come Sinner, hanno deciso di partecipare ai tornei di preparazione come Halle, dove l’italiano l’anno scorso ha conquistato il suo primo titolo sull’erba; altri invece, come Alcaraz e Djokovic, puntano soprattutto su Wimbledon, vero fulcro della stagione.

Jannik Sinner : difende 900 punti (vittoria ad Halle, quarti a Wimbledon)

: difende 900 punti (vittoria ad Halle, quarti a Wimbledon) Carlos Alcaraz : ben 2050 punti (pochi in scadenza prima di Wimbledon, dove è campione in carica)

: ben 2050 punti (pochi in scadenza prima di Wimbledon, dove è campione in carica) Novak Djokovic : 1300 punti (finalista a Wimbledon)

: 1300 punti (finalista a Wimbledon) Alexander Zverev : 400 punti

: 400 punti Jack Draper e Lorenzo Musetti : rispettivamente 400 e 1230 punti

e : rispettivamente 400 e 1230 punti Taylor Fritz : 650 punti

: 650 punti Tommy Paul : 950 punti

: 950 punti Holger Rune : 200 punti

: 200 punti Alex de Minaur: 650 punti

Le scelte strategiche degli atleti influenzano anche le quotazioni dei bookmaker, che tengono conto sia dello stato di forma sia dei punti in palio. Ad esempio, Sinner potrebbe avere una pressione particolare ad Halle, dove difende molti punti. Alcaraz invece, dopo una prestazione sotto tono al Queen’s l’anno scorso, arriva da favorito a Wimbledon, mentre Djokovic dovrà ripetere l’ottima cavalcata dello scorso anno per non perdere terreno in classifica. Occhi puntati anche su Lorenzo Musetti, reduce da un buon periodo sulla terra battuta e semifinalista a Wimbledon nel 2023.

In conclusione, la stagione sull’erba riserva molte incognite e tensioni: ogni torneo può cambiare gli equilibri della classifica mondiale. Le quote delle scommesse riflettono le diverse possibilità dei big: Alcaraz e Sinner partono favoriti a Wimbledon, mentre Djokovic resta un candidato sempre temibile. Restate aggiornati con le nostre analisi dettagliate sulle prossime sfide e scoprite chi saprà primeggiare nei tornei più prestigiosi!