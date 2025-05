Home | Sinner è a Parigi: grande attesa per il sorteggio, i possibili avversari

Jannik Sinner è pronto a tuffarsi nella sfida più importante della stagione sulla terra battuta. Dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d’Italia, il tennista azzurro arriva al Roland Garros 2025 con la voglia di prendersi la rivincita e conquistare il suo primo trionfo a Parigi. L’altoatesino raggiungerà la capitale francese oggi stesso per iniziare la preparazione in vista dello Slam più affascinante (e logorante) dell’anno.

🚨Sul radar: Jannik Sinner 🇮🇹🧡 atterra a Parigi questo mercoledì per allenarsi prima del Roland Garros. Pronto per l'azione! 🇫🇷🎾 #FrenchOpen #RoadToRG pic.twitter.com/eMNrZ6UtVF — Namastè (@namawski) May 21, 2025



Grazie al suo status di testa di serie numero uno, Sinner potrà incrociare il grande rivale Alcaraz solo in una ipotetica finale. Lo spagnolo, fresco campione a Roma e attuale numero due del ranking ATP, difende i 2000 punti conquistati l’anno scorso a Parigi: un’occasione per Jannik di allungare nel ranking se riuscisse a batterlo.

In semifinale, Sinner potrebbe trovare Alexander Zverev (testa di serie n.3) o Taylor Fritz (n.4), entrambi in crescita e sempre pericolosi. Ai quarti, l’elenco dei potenziali avversari è ancora più affollato: Novak Djokovic, Casper Ruud, Lorenzo Musetti o Jack Draper. I tifosi italiani, naturalmente, sperano in un derby affascinante.

C’è un punto interrogativo che accompagna l’avventura di Sinner a Parigi: la tenuta fisica. Dopo tre mesi lontano dai campi e il recente rientro a Roma, dove ha dato segnali buoni ma non definitivi, resta da capire se il numero uno al mondo riuscirà a reggere i ritmi massacranti di un torneo lungo come il Roland Garros.

“In un altro momento non avrei sbagliato due set point“, ha ammesso con lucidità lo stesso Jannik al termine della finale del Foro Italico, lasciando intendere che la forma non è ancora quella dei giorni migliori.

Sinner, l’incognita della tenuta fisica

Il Roland Garros 2025 per Sinner è un passaggio importante di una stagione che può consacrarlo definitivamente. Con tre Slam già all’attivo, Parigi è il pezzo mancante del suo puzzle insieme naturalmente a Wimbledon. Carlos Alcaraz, chiamato a difendere il titolo, resta il favorito sulla terra battuta. Ma il miglior Sinner potrebbe provare a fargli uno sgambetto.

L’appuntamento con il sorteggio del tabellone principale è fissato per le ore 14.00 di giovedì 22 maggio, visibile in diretta sul canale YouTube ufficiale del Roland Garros.

Sinner non sarà l’unico a rappresentare l’Italia a Parigi. Con lui ci saranno anche Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Francesco Passaro. Nel singolare femminile scenderanno in campo Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. A questi, potranno aggiungersi eventuali qualificati.

Leggi anche: