Mihajlovic, il fratello rivela cosa gli disse nell’ultima notte

Oggi Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto 56 anni. Purtroppo una brutta malattia ha portato via l'ex calciatore e allenatore serbo. Il fratello, Drazen, continua a tenere vivo il suo ricordo. Proprio nelle ultime ore ha svelato cosa gli disse nell'ultima notte. Il suo racconto ha emozionato tutti.

La morte di Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic è morto il 16 dicembre 2022 all’età di 53 anni presso la clinica Paideia di Roma, dov’era ricoverato da alcuni giorni in seguito all’improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute. L’ex calciatore e allenatore era malato di leucemia e da tempo lottava contro la malattia. La sua battaglia è stata estenuante, ma alla fine ha dovuto deporre le armi e alzare bandiera bianca.

Il 18 dicembre è stata allestita la camera ardente presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio ed il giorno seguente si sono svolti i funerali nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, officiati dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. Mihajlovic è stato poi sepolto a Roma nel Cimitero del Verano.

La scoperta della malattia

Il fratello Drazen ha raccontato come Sinisa scoprì di essere malato: "Ero in Sardegna con mio fratello, Arianna e tutta la sua splendida famiglia, quando una mattina dopo essersi alzato Sinisa non riusciva neanche a camminare. Io lo prendevo in giro: 'Sembri un vecchio di 90 anni…'. Pensavamo fosse uno stiramento o una infiammazione perché aveva giocato a padel. E invece…". Drazen Mihajlovic ha poi raccontato cosa gli disse nell'ultima notte.