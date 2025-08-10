“Simona non ce l’ha fatta”: dopo giorni la notizia più brutta sulla 26enne

Dopo tre giorni di lotta tra la vita e la morte, Simona Sulejmani, ventiseienne di Popoli Terme, è deceduta in seguito alle gravi conseguenze di un incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Nonostante gli sforzi dei medici dell’ospedale di Pescara, nella mattina di sabato 9 agosto è stata dichiarata la morte encefalica, seguita dalle procedure cliniche previste per la certificazione ufficiale del decesso.

La dinamica dello schianto

L’evento si è verificato intorno alle 2:30 nel tratto sud dell’autostrada A14, nel territorio di Montesilvano. Simona viaggiava come passeggera su una Fiat Doblò, insieme a un giovane di 21 anni, quando il veicolo ha tamponato un camion in transito. L’impatto è stato particolarmente violento, causando il grave ferimento della ragazza, rimasta intrappolata tra le lamiere del mezzo.

L’intervento dei soccorsi

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre la ragazza dall’abitacolo, mentre il personale sanitario del 118 ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione sul posto. Simona è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Pescara e ricoverata in terapia intensiva, dove i medici hanno fin da subito evidenziato la gravità della situazione clinica.

