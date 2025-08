Home | Simon and The Stars, l’oroscopo della settimana: la classifica di tutti i segni

Simon and The Stars, l’oroscopo della settimana: la classifica di tutti i segni. C’è chi aspetta il lunedì per buttarsi a capofitto in una nuova settimana, e chi preferisce giocare d’anticipo, scoprendo cosa lo aspetta con lo sguardo rivolto alle stelle. Per questi ultimi, c’è Simon and the Stars: l’astrologo più popolare del web, capace di trasformare i moti celesti in una narrazione appassionante, ha pubblicato la sua classifica settimanale dei segni zodiacali più fortunati (e meno) dal 4 al 10 agosto 2025. E come sempre, niente è scontato: le stelle amano sorprendere, e questa settimana le gerarchie si ribaltano. C’è chi perde terreno, chi lo riconquista e chi, senza fare troppo rumore, si prende la vetta. Pronti a scoprire chi sale e chi scende nel firmamento di Simon?

Classifica segni zodiacali: chi scivola giù

I giochi delle stelle, si sa, non guardano in faccia nessuno. E anche i segni più tenaci devono fare i conti con le oscillazioni dell’Universo. In dodicesima posizione, a fondo classifica, troviamo il Capricorno, che “perde posizioni rispetto alla scorsa settimana”. Il segno della resistenza e della tenacia, questa volta, deve rallentare. Ma niente drammi: il tempo è galantuomo anche per Saturno.

A seguire, all’undicesimo posto, ecco i Pesci, anche loro in flessione. Sensibili e intuitivi, dovranno navigare acque agitate nei prossimi giorni. Decimo posto per lo Scorpione, che sembra pagare il conto di una settimana tesa: “perde posizioni e si trova in decima posizione questa settimana”.

Oroscopo segni zodiacali: i mediatori celesti

Nel mezzo, tra chi inciampa e chi vola, c’è chi si gioca la settimana in equilibrio tra luce e ombra. Il Sagittario si prende il nono posto, ma almeno è in miglioramento. Il viaggio è lungo, ma ogni passo conta. Seguono Toro in ottava posizione e Ariete al settimo posto, entrambi con una lieve ripresa rispetto ai giorni precedenti.

Nel cuore della classifica, al sesto posto, si piazza il Cancro, che però “perde posizioni”. L’emotività tipica del segno potrebbe interferire con la chiarezza mentale richiesta da una settimana frenetica. Ancora più in discesa la Vergine, che si ritrova in quinta posizione nonostante l’innata capacità di organizzazione. Ma la vera sorpresa è la Bilancia, che guadagna terreno e arriva al quarto posto, “in miglioramento” come sottolinea Simon.

