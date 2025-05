Silvia Salis spiazza gli italiani: “Cosa penso di Meloni”

Silvia Salis, ex atleta olimpica e attuale sindaca di Genova, ha recentemente espresso la sua opinione su Giorgia Meloni in un’intervista al Corriere della Sera. Le sue parole hanno letteralmente spiazzato gli italiani.

Silvia Salis nuovo sindaco di Genova

Silvia Salis è una figura di spicco nel panorama sportivo e politico italiano, nota per la sua carriera nel lancio del martello e per il suo impegno nella promozione dello sport e della parità di genere. Di recente è stata eletta sindaca di Genova, sostenuta da una coalizione di centrosinistra. Nonostante l’entusiasmo suscitato dalla sua elezione a Genova, Salis ha invitato alla cautela nel considerare la sua vittoria come un modello per il centrosinistra.

Ha affermato che il suo obiettivo principale è servire la città e che ogni altro ragionamento è fuori dal suo orizzonte attuale. Ha sottolineato l’importanza dell’unità all’interno della coalizione di centrosinistra, indicando che il Partito Democratico deve saper interagire sia con la sinistra sia con il centro, fungendo da collante. Secondo Salis, Elly Schlein possiede questa visione e potrebbe essere in pole position per una futura leadership. In un’intervista al Corriere della Sera, la Salis ha rivelato anche cosa pensa di Giorgia Meloni. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)