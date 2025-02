Sigarette, scattano i nuovi aumenti: le tabelle con le tariffe aggiornate

Il 2025 inizia nel peggiore dei modi per tutti i fumatori. Dall’8 febbraio, infatti, sigari e sigarette costano di più a seguito degli aumenti stabiliti dalle leggi di Bilancio 2023 e 2024. Il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato l’elenco di tutte le marche colpite dei rincari dopo la prima tranche del 23 gennaio scorso. (Continua…)

Sigarette aumenti

Brutta notizia per tutti i fumatori italiani: l'anno nuovo si è aperto con i rincari per sigari e sigarette. La novità è arrivata in seguito alle richieste di fabbricanti e importatori, i quali hanno chiesto un aiuto per venire incontro alle spese. La novità non tocca tutti i tipi di sigarette, ma solo alcune marche. Il sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato l'elenco di tutte le marche colpite dei rincari.