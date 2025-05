Si scioglie la nota band musicale, l’annuncio ufficiale: fan increduli

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia dello scioglimento della nota band napoletana che in dodici anni ha conquistato pubblico e critica con un mix di suoni popolari, world music e un’anima profondamente identitaria. A renderlo ufficiale è stato il frontman e co-fondatore del gruppo, con un lungo e toccante messaggio pubblicato sui social. Un addio che lascia l’amaro in bocca ma che sarà salutato da un ultimo tour: il “Terminatour”.

Un annuncio amaro di Roberto Colella

Con parole dense di emozione, Roberto Colella ha comunicato ai fan la decisione di sciogliere La Maschera: “Scrivere queste parole non è semplice, sono stati 12 anni indimenticabili”. Nel post, il musicista rivendica la scelta, spiegando che la rottura con un’amicizia per lui “unica e fondamentale” ha segnato profondamente la sua capacità di continuare con il progetto. “A volte, per poter andare avanti, è necessario accettare quando qualcosa di prezioso cambia o si spezza”, scrive Colella. Una frattura personale che ha avuto inevitabili ricadute artistiche, portandolo ad allontanarsi dal gruppo e a scegliere una nuova direzione, sebbene ancora indefinita. “Non ho risposte su che forma avrà il mio percorso artistico, ma so che continuerò a scrivere e suonare”.

Il Terminatour: l’addio con sette concerti in tutta Italia

Nonostante lo scioglimento, la band porterà a termine un ultimo ciclo di live, come gesto di rispetto verso il pubblico. Il “Terminatour” inizierà il 7 giugno a San Giuseppe Vesuviano, per poi toccare:

il 28 giugno all’Etnica Festival di Vicchio (Firenze)

all’Etnica Festival di Vicchio (Firenze) il 29 giugno al BOtanique Festival di Bologna

al BOtanique Festival di Bologna il 4 luglio al San Marzano Beer Fest (Salerno)

al San Marzano Beer Fest (Salerno) il 15 luglio al Bosco San Benedetto di Montecorvino Pugliano

al Bosco San Benedetto di Montecorvino Pugliano il 15 agosto a Santa Maria a Vico (Caserta)

a Santa Maria a Vico (Caserta) il 19 agosto al Pop Up Festival di Eboli

Un’ultima occasione per rivedere sul palco Roberto Colella, Vincenzo Capasso, Marco Di Nardo, Michele Maione, Alessandro Morlando e Ernesto Nobili Gomez, i musicisti che hanno reso La Maschera un riferimento nel panorama musicale indipendente italiano.

