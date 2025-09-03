Shock in centro, auto esplode in mezzo al traffico: ci sono feriti

Grave esplosione in centro a Yerevan nel pomeriggio ha interrotto la tranquillità cittadina, causando tre feriti. Una delle persone coinvolte versa in condizioni critiche ed è stata trasferita in terapia intensiva; gli altri due hanno riportato lesioni di diversa entità e sono stati sottoposti ad accertamenti medici.

Viabilità bloccata e intervento immediato dei soccorsi

Viabilità bloccata e intervento immediato dei soccorsi. L’esplosione si è verificata poco prima delle 15, colpendo diversi veicoli e generando panico tra i presenti. Sul luogo sono prontamente intervenute ambulanze e forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e fornire assistenza ai feriti. L’incidente è avvenuto in via Amiryan, una delle arterie principali della capitale armena.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva