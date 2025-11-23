Home | Shiffrin domina anche lo slalom di Gurgl, Colturi ancora seconda e Rast completano il podio

Sci, Mikaela Shiffrin continua a dettare legge tra i pali stretti e conquista lo slalom di Gurgl, firmando un altro successo netto dopo una seconda manche da fuoriclasse. L’americana, inizialmente più contenuta nella prima discesa, cambia marcia nella seconda e infligge distacchi pesantissimi a tutto il resto del campo.

Nella manche decisiva Shiffrin torna sui livelli del suo dominio, costruendo un margine irrecuperabile e confermando la propria superiorità tecnica in questa fase della stagione.

Mikaela Shiffrin domina la scena anche a Gurgl. Gara a due facce per Lara Della Mea che chiude diciottesima a 4″12.



Colturi di nuovo seconda, podio per Rast

Alle sue spalle si piazza ancora Lara Colturi, che chiude a +1.23 dall’americana replicando il piazzamento ottenuto a Levi. La giovane sciatrice continua a mostrarsi costante ai massimi livelli e consolida la sua presenza tra le protagoniste dello slalom.

Il terzo gradino del podio va a Camille Rast, staccata di +1.41, che ritrova un risultato pesante dopo un avvio di stagione complicato.

In casa Italia arriva il 18° posto di Lara Della Mea, unica azzurra a conquistare punti nonostante una seconda manche meno incisiva rispetto alla prima. Un risultato comunque positivo, che le permette di restare in top 20.

