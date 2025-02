L’ex di Shaila la smaschera: “Lei ha mentito!”

Shaila Gatta è una delle concorrenti più discusse dell’attuale edizione del “Grande Fratello”. L’ex velina di “Striscia la Notizia”, nella casa più spiata d’Italia, si è fidanzata con Lorenzo Spolverato. Fuori dalla casa, invece, il suo ex fidanzato Alessandro Rizzo prova a smascherarla, raccontando alcuni retroscena della loro storia d’amore. (Continua…)

Chi è Shaila Gatta

Shaila Gatta è nata ad Aversa, in provincia di Caserta, nel 1996 e deve il suo nome a Shaila Risolo, una delle ragazze protagoniste di "Non è la Rai". Fin da piccola coltiva la passione per la danza e all'età di sedici anni lascia gli studi per trasferirsi a Roma, dove approfondisce lo studio dei vari stili di ballo. Il successo però arriva nel 2015, quando partecipa alla quattordicesima edizione del talent show "Amici" di Maria De Filippi. Dopo l'esperienza nella scuola più famosa del mondo, Shaila entra in vari corpi di ballo televisivi, prendendo parte come prima ballerina al Festival di Sanremo 2017 e a programmi come "Ciao Darwin", "Tale e quale show" e molti altri ancora. Il 25 settembre 2017 è diventata la velina mora di "Striscia la Notizia" e dal 2019 al 2022 ha condotto "Paperissima Sprint" insieme a Mikaela Neaze Silva, Vittorio Brumotti e al Gabibbo. Di recente è entrata nella casa del "Grande Fratello".

Le notizie sulla sua vita privata

Nonostante sia molto giovane, Shaila ha avuto già diverse storie d'amore. Dal 2019 al 2022 è stata fidanzata con il calciatore Leonardo Blanchard. In seguito sarebbe stata legata ad un altro calciatore, Salvatore Monaco. In passato, inoltre, avrebbe avuto anche un flirt con Alessandro Zarino, ex tronista di "Uomini e Donne". Tra i suoi ex spunta anche Alessandro Rizzo, che proprio nelle ultime ore ha cercato di smascherare la gieffina, raccontando alcuni retroscena della loro storia d'amore.