Serie B Interregionale: pronostico Vismederi Costone-Pavia,

Vismederi Costone e Riso Scotti Pallacanestro Pavia 1933 si preparano a un nuovo scontro nella Serie B Interregionale, Play In Gold. Dopo aver subito una sconfitta contro Tortona, il Vismederi Costone cerca di replicare il successo ottenuto contro 7 Laghi nella loro ultima partita in casa. L’incontro si terrà domenica 16 marzo presso il PalaCorsoni alle 20:30, dato che il PalaOrlandi è occupato per una mostra di gatti.

Statistiche e quote: dominio di Pavia in trasferta

Nel contesto dei play-in, la Riso Scotti Pallacanestro Pavia si presenta come una delle squadre più competitive, vantando 3 vittorie su 5 partite. Notoriamente, gli azzurrobianchi hanno dimostrato una particolare abilità nel conquistare successi lontano dal PalaRavizza, vincendo tutte le partite in trasferta della seconda fase. Questa prestazione li rende avversari temibili per il Costone, che oltre a dover affrontare l’assenza del proprio palazzetto, dovrà confrontarsi con una squadra ben rodata e dalle gerarchie ben definite.

Come sottolinea Gianni Terrosi, vice allenatore del Costone, la sfida sarà cruciale per il prosieguo della stagione: “Affrontiamo una squadra ben allenata, con giocatori esperti che conoscono i loro punti di forza. Dopo una sconfitta dolorosa, sarà fondamentale dimostrare la nostra reazione e puntare a un posto tra le prime otto. La classifica è corta e ogni partita può essere decisiva per il nostro obiettivo.”

Le quote attualmente favoriscono Pavia, soprattutto per il loro rendimento in trasferta. Questa partita si preannuncia come un’opportunità per il Costone di ribaltare le aspettative e consolidare la loro posizione in classifica.

La sfida di domenica sarà un momento chiave: un altro scontro diretto che potrebbe segnare la svolta per entrambe le squadre. Terrosi conclude: “Non abbiamo intenzione di tirarci indietro. Ogni partita è una battaglia e noi siamo pronti a lottare fino alla fine.”

La partita tra Vismederi Costone e Riso Scotti Pallacanestro Pavia rappresenta non solo un importante banco di prova per la squadra senese, ma anche una sfida per dimostrare la loro capacità di riscatto e determinazione.

