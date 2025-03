Serie A: pronostico Napoli-Fiorentina. Le statistiche in bilico

Napoli e Fiorentina, due storiche rivali del campionato di Serie A, si preparano ad affrontarsi nuovamente allo Stadio Diego Armando Maradona. Questo incontro, valido per la 28ª giornata, vede entrambe le formazioni in cerca di riscatto e punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali. Il Napoli punta a interrompere una serie di risultati altalenanti, mentre la Fiorentina desidera consolidare la propria posizione in zona Europa. Le statistiche e le quote dei bookmaker indicano una leggera preferenza per i padroni di casa, ma il calcio ha spesso riservato sorprese, soprattutto in sfide così sentite.

Statistiche e precedenti: equilibrio tra le due squadre

Con 174 incontri disputati in competizioni ufficiali, Napoli e Fiorentina hanno una lunga storia di confronti. Il bilancio complessivo è quasi in perfetto equilibrio:

63 vittorie per il Napoli

vittorie per il Napoli 60 successi per la Fiorentina

successi per la Fiorentina 51 pareggi tra le due formazioni

In Serie A, il Napoli ha vinto 54 volte contro le 54 della Fiorentina, mentre 41 partite si sono concluse in parità. I precedenti quindi indicano un match aperto a qualsiasi risultato.

La formazione di Antonio Conte, dopo un filotto di partite senza vittorie, cerca di sfruttare il supporto del pubblico amico per tornare al successo. La Fiorentina, allenata da Raffaele Palladino, ha mostrato sprazzi di qualità, come dimostrato nel recente successo contro il Lecce. Le quote riflettono questa incertezza, con il Napoli leggermente favorito. Il pronostico più gettonato dai bookmaker è un 2-1 per i partenopei con una quota che varia tra 8.50 e 9.20 a seconda dell’operatore.

Le probabili formazioni di Napoli e Fiorentina

Le probabili formazioni vedono il Napoli schierato con un 4-3-3 che prevede Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno in difesa, e un attacco composto da Lukaku e Raspadori. La Fiorentina dovrebbe presentarsi con un 3-5-2 con De Gea in porta e la coppia d’attacco Beltrán e Kean.

Con entrambe le squadre desiderose di punti, ci si aspetta una partita combattuta. Il Napoli, imbattuto in casa nelle ultime cinque partite, guarda con fiducia a questo nuovo confronto, ma dovrà fare attenzione a una Fiorentina capace di sorprendere anche lontano da casa.

Il match tra Napoli e Fiorentina promette spettacolo, con entrambe le squadre che cercano di invertire la rotta e portare a casa punti preziosi. Le quote parlano chiaro: l’1 è offerto a 1.55, mentre un pareggio a 3.85 e la vittoria della Fiorentina a 6.25. Le scommesse suggeriscono cautela, considerando la storia e la forma attuale delle due squadre. In conclusione, il pronostico resta aperto con il Napoli leggermente favorito.

