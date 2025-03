Serie A: pronostico di Parma-Torino di sabato 8 marzo

La Serie A sta per regalare un altro emozionante capitolo nel suo campionato con la sfida tra il Parma e il Torino, in programma il prossimo 8 marzo 2025. Entrambe le squadre si trovano a un punto cruciale della stagione, con il Torino che ambisce a una posizione in classifica migliore e il Parma che cerca disperatamente punti salvezza.

Statistiche chiave per il match al Tardini

Il Parma, sotto la guida di Christian Chivu, si presenta all’appuntamento con una voglia di riscatto dopo una serie di risultati altalenanti. Al momento, la squadra occupa il 15º posto in classifica con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 16 sconfitte. Gli emiliani hanno mostrato una difesa vulnerabile, subendo 48 reti, mentre l’attacco ha segnato 25 gol, con Dennis Man come principale terminale offensivo.

Torino: Posizione 10, con 36 punti (9 vittorie, 9 pareggi, 9 sconfitte)

Ultime partite: Vittoria contro Milan e Monza , pareggio contro Genoa e Atalanta

, pareggio contro e Parma: 1 sola vittoria casalinga nel 2025

Il Torino, ben guidato da Ivan Juric, è in un periodo positivo, avendo recentemente sconfitto squadre come il Milan e il Monza. I granata vantano una difesa solida, con 29 gol subiti, e un attacco efficace, grazie soprattutto a Antonio Sanabria, autore di 8 reti in campionato.

La partita promette di essere un confronto equilibrato, con il Parma che cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere punti vitali per la salvezza.

Con la partita che si preannuncia aperta a qualsiasi esito, le quote scommesse indicano un leggero vantaggio per il Torino, ma niente è scontato. Gli esperti suggeriscono di considerare l'”Under 2,5” come una scelta prudente, con quote che oscillano tra 1,71 e 1,75.

La sfida tra Parma e Torino ha tutti gli ingredienti per essere un match ricco di emozioni. Con le due squadre che mirano a obiettivi diversi ma ugualmente importanti, il risultato potrebbe influenzare significativamente il loro cammino in campionato. Segui i nostri pronostici e analisi dettagliate per non perdere neanche un istante di questo avvincente incontro!