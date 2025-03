Serie A: pronostico Cagliari-Genoa di venerdì 7 marzo

La Serie A 2024/2025 continua a regalare emozioni e, nel 28º turno, la sfida tra Cagliari e Genoa promette scintille. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti cruciali: il Cagliari, per avvicinarsi alla salvezza, mentre il Genoa mira a consolidare una posizione sicura a metà classifica. Con il match in programma all’Unipol Domus di Cagliari, i pronostici e le statistiche offrono uno sguardo dettagliato su quello che ci attende venerdì 7 marzo 2025 alle ore 20:45.

Statistiche e quote: Cagliari in cerca di punti

La partita tra Cagliari e Genoa si preannuncia aperta, con le statistiche che vedono i sardi leggermente favoriti grazie al fattore campo. Ecco alcuni dati chiave da considerare:

Precedenti storici : Su 77 incontri totali , sia il Cagliari che il Genoa hanno vinto 28 volte , mentre 21 partite si sono concluse in pareggio .

: Su , sia il Cagliari che il Genoa hanno vinto , mentre si sono concluse in . Nel match d’andata , le due squadre hanno pareggiato 2-2 , dimostrando un equilibrio che potrebbe riproporsi.

, le due squadre hanno , dimostrando un equilibrio che potrebbe riproporsi. Quote attuali: La vittoria del Cagliari è quotata tra 2.38 e 2.43, il pareggio tra 3.05 e 3.10, e la vittoria del Genoa tra 3.10 e 3.18.

Con entrambe le formazioni che hanno mostrato una certa instabilità difensiva, la combo 1 + Over 2.5 potrebbe rappresentare una scelta interessante per i scommettitori.

Il Cagliari arriva alla sfida dopo due sconfitte consecutive, ma il ritorno alla vittoria all’Unipol Domus è l’obiettivo primario. La formazione di Nicola, sebbene priva di Luvumbo, punta su Augello e Piccoli per garantire una maggiore incisività offensiva.

Il Genoa, dal canto suo, cerca di tornare al successo dopo il pareggio con l’Empoli, affidandosi alla guida esperta di Patrick Vieira e al talento di Pinamonti e Messias.

La sfida tra Cagliari e Genoa rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre. Con l’incertezza che circonda il risultato finale, i pronostici suggeriscono un possibile pareggio o una vittoria di misura per i sardi. Le quote attuali evidenziano un equilibrio che potrebbe riflettersi anche sul campo. Resta da vedere quale delle due compagini riuscirà a cogliere l’opportunità di avanzare in classifica.

