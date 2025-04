Serie A: Fiorentina vs Parma, pronostico e statistiche

Fiorentina e Parma si preparano a scendere in campo per una sfida cruciale nella Seria A, in programma al Franchi. Entrambe le squadre hanno obiettivi ben definiti per la stagione: i viola puntano a mantenere il loro posto nelle posizioni di vertice, mentre i crociati cercano di consolidare la loro posizione lontano dalla zona retrocessione. La partita, che si disputerà domenica alle 15:00, promette di essere un incontro avvincente e ricco di tensione, con entrambe le formazioni desiderose di conquistare punti preziosi.

Fiorentina: Una serie positiva e voglia di riscatto

La Fiorentina arriva a questo incontro con un morale alto, forte di cinque risultati utili consecutivi, tra cui quattro vittorie. L’impegno in Conference League non sembra aver pesato troppo sui toscani, che hanno gestito le energie al meglio in Slovenia. Al contrario, il Parma ha dimostrato di avere carattere, rimontando due gol all’Inter e strappando un pareggio insperato. Tuttavia, la sfida contro la Fiorentina rappresenta un ostacolo difficile da superare, specialmente fuori casa.

La Fiorentina è favorita dai bookmaker, con una quota di 1.70 per la vittoria.

è favorita dai bookmaker, con una quota di 1.70 per la vittoria. Il Parma ha una quota di 5.20 per un successo esterno, mentre il pareggio si attesta intorno a 3.85.

ha una quota di 5.20 per un successo esterno, mentre il pareggio si attesta intorno a 3.85. Le quote suggeriscono una partita da “under 2.5”, con meno di tre gol complessivi.

I viola sono noti per segnare nei primi minuti, con una quota di 1.60 per il primo gol.

La formazione di mister Palladino dovrebbe apportare qualche modifica rispetto alla precedente gara di coppa, con Dodo e Zaniolo in cerca di spazio, quest’ultimo ancora in dubbio per una maglia da titolare a causa di prestazioni altalenanti.

Il Parma, guidato da Christian Chivu, sta attraversando un periodo positivo con una sola sconfitta nelle ultime cinque partite. Tuttavia, le ambizioni di salvezza passano anche da sfide complicate come questa, dove un punto potrebbe essere un risultato prezioso.

In conclusione, la Fiorentina sembra avere le carte in regola per aggiudicarsi la vittoria, mantenendo il ritmo alto delle ultime settimane. Gli ospiti, dal canto loro, puntano a difendersi con ordine e a sfruttare le occasioni in contropiede. Le quote parlano chiaro: i viola sono favoriti, ma il calcio è sempre imprevedibile.

