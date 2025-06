Garlasco, Selvaggia Lucarelli interviene sulle sorelle Cappa: con chi se la prende. È una storia che continua a dividere l’opinione pubblica, ad accendere forum, trasmissioni e testate giornalistiche. Il caso Garlasco, a quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, conserva intatto il suo potere magnetico, quello che fa discutere anche chi non se ne è mai occupato direttamente. Una piccola cittadina della provincia pavese, in apparenza tranquilla, è diventata teatro di uno dei casi giudiziari più controversi e dibattuti d’Italia. E tra i molti che hanno voluto dire la loro, c’è anche Selvaggia Lucarelli. Con la sua consueta schiettezza, la giornalista e opinionista ha preso una posizione netta e l’ha ribadita anche di recente, facendo nomi e riportando al centro dell’attenzione figure che, pur mai indagate, continuano a suscitare sospetti.

Il mistero di Garlasco non si spegne

Non è facile parlare del caso Garlasco senza inciampare in semplificazioni. Dal 13 agosto 2007, giorno in cui il corpo di Chiara Poggi venne ritrovato nella villetta di famiglia, la cittadina pavese è diventata sinonimo di domande senza risposta. In un primo momento, l’attenzione si concentrò su Alberto Stasi, fidanzato della vittima, poi condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione grazie al rito abbreviato, dopo una lunga serie di processi. Ma accanto alla giustizia ufficiale, si è sviluppata una seconda narrazione: quella dell’opinione pubblica, spesso alimentata da media e social network, che ha dato spazio a illazioni, teorie alternative, e nuovi presunti protagonisti.

Selvaggia Lucarelli e la sua posizione sul caso

Selvaggia Lucarelli, da sempre attenta a ciò che muove l’opinione pubblica, non ha mai nascosto la sua idea: “A uccidere Chiara Poggi è stato Alberto Stasi”, ha ribadito nel corso di un’intervista a Accordi e Disaccordi su Nove. Ma la giornalista non si è limitata a commentare la sentenza. Ha voluto sottolineare un dettaglio che, secondo lei, pesa troppo nel dibattito pubblico: il ruolo delle gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima. Una di loro, oggi, è sposata con un nipote dell’editore Rizzoli.

