“Se Sempio è colpevole io lascio”. Garlasco, l’annuncio di Garofano prima delle dimissioni

Il caso Garlasco si arricchisce di un nuovo sviluppo: Luciano Garofano, ex generale dei Ris e consulente tecnico di Andrea Sempio, ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato in cui si fa riferimento a una “mancata condivisione da parte della difesa” degli indirizzi tecnico-scientifici suggeriti da Garofano, in particolare riguardo alle modalità dell’incidente probatorio e all’eventuale ampliamento dei temi da esaminare nella perizia. Questa scelta solleva interrogativi sia dal punto di vista tecnico che strategico.

Le dichiarazioni di Garofano a giugno

Le dimissioni di Garofano assumono un peso ulteriore considerando le sue precedenti affermazioni pubbliche. Nel giugno scorso, durante una trasmissione televisiva, il generale aveva dichiarato: “Difendo la verità riconosciuta dal tribunale e il lavoro svolto, nonostante gli errori. Credo nell’innocenza di Andrea Sempio. Se emergessero elementi di colpevolezza, suggerirei di rivolgersi alla Procura e lascerei subito l’incarico”. Queste parole, rilette oggi, alimentano nuovi dubbi sulle reali ragioni dell’addio di Garofano e sull’impatto sulla strategia difensiva.

Scontro tra consulente e difesa: il caso dell’impronta numero 33

Un punto cruciale della vicenda riguarda il confronto tra Garofano e l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Sempio. Intervistato a Mattino 5, Lovati ha spiegato che la rottura è avvenuta in seguito a divergenze sull’inserimento dell’impronta numero 33 nell’incidente probatorio: “Garofano voleva inserirla subito, io ritenevo che non fosse il momento opportuno. Da lì la decisione di dimettersi”. Questa versione conferma la distanza tra consulente e difesa, lasciando aperte ulteriori domande sulle dinamiche interne al team legale.

