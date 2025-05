Home | Scuole chiuse per le elezioni comunali, ecco quando: il calendario regione per regione

C’è chi le aspetta con ansia, e non certo per mettere la scheda nell’urna. Le elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025 porteranno con sé una pausa extra per migliaia di studenti italiani: nelle scuole sede di seggio elettorale, infatti, le lezioni verranno sospese. Una decisione ufficializzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con una nota datata 7 aprile. E se si dovesse andare al ballottaggio, i giorni off si allungherebbero ulteriormente, grazie anche alla concomitanza con i referendum abrogativi previsti a livello nazionale.

Le date ufficiali della sospensione scolastica

Secondo quanto stabilito, le lezioni saranno sospese dal pomeriggio di venerdì 23 maggio fino a martedì 27 maggio, con rientro in aula mercoledì 28. Il provvedimento riguarda esclusivamente gli istituti designati come seggi elettorali nei 117 Comuni coinvolti. Solo 31 di questi superano i 15.000 abitanti, ma tra loro ci sono nomi importanti: Genova, Taranto, Ravenna e Matera, ad esempio, dove le scuole resteranno sicuramente chiuse. In tutti gli altri Comuni non coinvolti nelle elezioni, l’attività scolastica continuerà regolarmente, senza variazioni nel calendario.

