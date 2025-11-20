Scontro tra treni, decine di feriti: la paura corre sui binari

Il fragore è stato un tuono metallico, un colpo improvviso capace di strappare il mattino dalla sua quiete gettandola nel caos. In un istante i sibili hanno preso il posto del silenzio, mentre l’aria, fino a poco prima limpida e immobile, si è saturata dell’odore acre del ferro scaldato dall’impatto. Il dramma, uno spaventoso incidente ferroviario, è accaduto oggi, giovedì 20 novembre.

Spaventoso incidente ferroviario: ci sono feriti

Dentro ai vagoni, dove solo pochi istanti prima regnava il ritmo rassicurante del viaggio, tutto si è capovolto in un vortice di scosse, luci che tremavano e oggetti proiettati come foglie al vento. Poi, il nulla: un silenzio teso, spezzato appena dai primi lamenti, dalle richieste di aiuto che faticavano a farsi strada tra il fumo. Oltre quaranta persone, ognuna immersa nei pensieri ordinari di quello che sembrava un giorno qualunque, si sono ritrovate legate dallo stesso destino improvviso, dalla stessa attesa carica di paura.

Scontro tra treni: bilancio e dinamiche iniziali

Nella mattina di oggi, è avvenuto un grave incidente ferroviario. Due convogli, un treno espresso e un treno passeggeri, si sono scontrati violentemente. L’impatto ha causato il ferimento di almeno 42 persone, delle quali due versano in condizioni considerate gravi. La scena del sinistro si presenta come un intreccio di lamiere deformate e vetri infranti, mentre le operazioni di soccorso sono state avviate con tempestività per prestare assistenza ai passeggeri coinvolti.

