Scontro tra auto nella notte, coinvolti quattro giovanissimi: è tragedia

Incidente a Tradate: l'ennesima tragedia è avvenuta sulle strade italiane. Il sinistro, avvenuto nella notte di sabato, ha coinvolto due vetture e quattro ragazzi giovanissimi che si trovavano a bordo. Il bilancio è tragico.

Incidente a Tradate, scontro tra auto

Da quanto emerge dalle prime informazioni, il tragico scontro è avvenuto intorno alle 3 di sabato 19 ottobre in via Costa del Re a Tradate nel Varesotto. La centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (AREU) ha ricevuto l’allarme proprio nel cuore della notte inviando tempestivamente le squadre di soccorso.

Le foto catturate dopo l’incidente mostrano la scena agghiacciante di un ammasso di lamiere e detriti sulla strada della cittadina, conseguenza di un impatto devastante. I carabinieri della compagnia di Saronno, giunti sul posto, sono incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, tuttavia emergono già diversi dettagli.

Secondo i primi accertamenti, alla guida di una delle due auto si trovava un ragazzo di 18 anni residente a Castelnuovo Bozzente (in provincia di Como). Non è chiaro il motivo per cui le due vetture si siano scontrare e bisognerà attendere gli esiti dei rilievi degli agenti, aiutati anche dalle testimonianze. Ma passiamo ora al tragico bilancio dei feriti dello schianto tra auto avvenuto a Tradate.

L’arrivo dei soccorsi: le auto ridotte in lamiere

Il 118 ha inviato sul luogo tutti i mezzi di soccorso disponibili. Come riporta Varese News, sul luogo dell’incidente sono intervenute tre ambulanze, rispettivamente della Croce Rossa di Varese, dell’SOS Mozzate e dell’SOS Appiano, oltre a due automediche e all’elisoccorso partito da Como.

Si è poi anche rivelato necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco i quali si sono dovuti mettere al lavoro per estrapolare una delle persone coinvolte nell’incidente dalle lamiere. Lo scontro violentissimo, infatti, ha accartocciato le vetture coinvolte. Purtroppo, si registrano feriti e anche una vittima.

