Scontro frontale tra auto, grave bimba di 6 anni: l’ipotesi choc dietro l’incidente

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri, martedì 6 maggio 2025. Due automobili si sono scontrate frontalmente e il bilancio è gravissimo: feriti i due conducenti – un uomo e una donna – e una bambina di appena sei anni, che versa in condizioni molto gravi. Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia Locale, una delle due auto avrebbe fatto una manovra molto pericolosa. (Continua dopo le foto)

Incidente a Roma, frontale tra due auto a Borghesiana: grave una bambina di 6 anni

Grave incidente nel pomeriggio di ieri a Roma, nella zona di Borghesiana, lungo via delle Giarre. Due auto si sono schiantate frontalmente. Sul posto sono intervenuti subito gli operatori del 118, che hanno chiamato l’eliambulanza e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Nello schianto, una bambina di 6 anni è rimasta gravemente ferita. (Continua dopo le foto)

Bambina trasportata in eliambulanza, è in pericolo di vita

Le condizioni della piccola hanno subito destato forte preoccupazione tra i sanitari del 118, intervenuti immediatamente sul posto. La bimba, ferita in modo critico, è stata stabilizzata sul luogo dell’impatto e poi trasportata in eliambulanza in ospedale, nel tentativo di salvarle la vita. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli clinici, ma la prognosi resta riservata. Anche i due adulti alla guida delle vetture sono rimasti feriti in modo grave: sono stati entrambi ricoverati in codice rosso. Non è ancora chiaro se siano in pericolo di vita.

