Devastazione e silenzio irreale. Questo è ciò che i soccorritori hanno trovato quando sono arrivati sul luogo dello schianto. L’incidente coinvolgente due vetture è stato così violento che non c’è stato nulla da fare per i passeggeri, già privi di vita all’arrivo delle squadre di emergenza.

Tragico incidente a Casilina, scontro tra due auto

L’incidente è avvenuto sulla strada regionale Casilina, teatro di una delle più gravi tragedie stradali recenti nella provincia di Frosinone. Lo schianto tra le due vetture si è verificato poco dopo le2 del mattino, quando un forte rumore ha svegliato diversi residenti. Si sono scontrate una Alfa Romeo 147 e una Mercedes, ridotte a un ammasso informe di lamiere.

4 persone morte nello schianto

Nessun sopravvissuto tra gli occupanti delle vetture. I 4 ragazzi deceduti erano residenti nelle vicinanze, tra Frosinone e Torrice. Due di loro erano giovani sotto i trent’anni, mentre gli altri due erano sopra i cinquanta. Le famiglie delle vittime sono già state avvisate, anche se l’identificazione ufficiale è in corso. L’elevata velocità dell’impatto ha reso inutile qualsiasi tentativo di soccorso. Nonostante l’intervento rapido dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso delle vittime. Le salme sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale di Frosinone.

