Schianto spaventoso sulla statale, bilancio drammatico

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di sabato 6 luglio 2025. L’urto tra i due veicoli, una moto e un’auto, è stato estremamente violento, tanto che i due occupanti dello scooter sono stati sbalzati dal mezzo e sono finiti contro il parabrezza dell’automobile. L’impatto ha avuto conseguenze drammatiche, provocando forti rallentamenti alla circolazione.

Drammatico incidente sulla via Emilia

Tragico schianto lungo la via Emilia, in prossimità dello svincolo per la Fiera di Rimini. L’incidente è avvenuto sabato poco dopo le 12:30 al chilometro 2+400 della via Emilia, all’altezza dello svincolo per la Fiera di Rimini, in direzione Santarcangelo. Coinvolti uno scooter con due persone a bordo e una Opel Corsa condotta da un uomo di 46 anni.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri e la Polizia locale per effettuare i rilievi tecnici e avviare le indagini. Da una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, lo scontro potrebbe essere stato di natura frontale o laterale, con conseguente espulsione dei passeggeri dallo scooter. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le tracce sull’asfalto e le eventuali immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica. L’incidente ha causato pesanti disagi al traffico sulla via Emilia, con code e rallentamenti per diverse ore fino al completo ripristino della viabilità.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva