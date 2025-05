Home | Schianto spaventoso in Italia, muore così in un istante: cosa è successo

Un drammatico scontro stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 19 maggio 2025, intorno alle 7. La vittima guidava il motociclo ed è morta sul colpo a causa dell’impatto violento. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Incidente mortale a Catania, scontro tra auto e scooter: muore una 56enne

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto Catania nella mattinata di oggi, lunedì 19 maggio. Una donna di 56 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro tra il suo scooter e un’auto lungo viale Ulisse, in direzione Tondo Gioeni. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per lei non c’è stato nulla da fare. La dinamica è al vaglio della polizia municipale.

La dinamica dello scontro: indagini in corso

L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino lungo la parte inferiore di viale Ulisse, una delle arterie più trafficate di Catania, che collega la zona sud al nodo viario di Tondo Gioeni. A entrare in collisione sarebbero stati uno scooter, guidato dalla vittima, e una vettura di piccole dimensioni. Secondo una prima ricostruzione ancora da confermare ufficialmente, potrebbe essersi trattato di un tamponamento. Tuttavia, le autorità non escludono altre ipotesi, tra cui un’eventuale manovra azzardata o una perdita di controllo da parte di uno dei due conducenti. Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti per effettuare i rilievi tecnici sul posto, mentre l’intera area è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e indagine.

