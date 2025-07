Schianto devastante contro un albero: chi è la vittima

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di sabato 5 luglio, quando un’auto è uscita dalla carreggiata, andando a impattare violentemente contro un albero per poi ribaltarsi. L’urto è stato fatale: il conducente è deceduto sul colpo, sbalzato all’interno dell’abitacolo. Secondo le prime ricostruzioni, Daniele si trovava alla guida della sua Fiat Panda rossa quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo.

Tragico incidente stradale a Ostia

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di sabato 5 luglio su via di Castel Fusano, nel territorio di Ostia, a Roma. Sul luogo dell’incidente mortale sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, squadra di Ostia, per estrarre il corpo della vittima rimasto incastrato tra le lamiere. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, gruppo X Mare, che hanno effettuato i rilievi necessari per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.

La dinamica dello schianto

Dai primi accertamenti emerge che si tratta di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire se un malore improvviso o altre cause abbiano contribuito alla perdita di controllo del mezzo. La circolazione su via di Castel Fusano è stata ripristinata al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. L’area dell’incidente resta segnata dalla tragedia che ha coinvolto una delle figure conosciute del quartiere.

