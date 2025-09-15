Schianto atroce, muore sul colpo: chi era la vittima

Un grave incidente stradale ha avuto luogo nella serata di ieri, domenica 14 settembre 2025. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli. Una delle automobili, dopo l’impatto, è uscita di strada terminando la corsa contro un uliveto. L’autista del mezzo è deceduto immediatamente a causa delle ferite riportate.

Incidente tra Bitonto e Palombaio, scontro fatale tra due vetture

Lo schianto si è verificato ieri sera lungo la strada provinciale che collega Bitonto a Palombaio, coinvolgendo due veicoli. L’incidente si è verificato nei pressi dell’incrocio con la provinciale 89. Il mezzo guidato dalla vittima si è scontrato con una Jeep Renegade su cui viaggiavano tre persone. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi sul posto per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale, che resta ancora al vaglio degli investigatori.

Un morto e 3 feriti nel tragico

I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il corpo del 75enne dalle lamiere, ma il personale del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso. L’incidente non ha causato soltanto una morte. Tutti i passeggeri della Jeep sono rimasti feriti: due sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Bari, mentre una terza persona in codice rosso è stata trasferita al Policlinico.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva