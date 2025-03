Scandicci vs Uyba: pronostico e statistiche playoff

Nell’incantevole cornice di Firenze, domenica alle 17, le “farfalle” dell’Eurotek Uyba sono pronte a sfidare la Savino Del Bene Scandicci per la gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto. Un incontro che si preannuncia avvincente, con la squadra di Enrico Barbolini determinata a sorprendere ancora una volta, nonostante la superiorità sulla carta delle avversarie. Le ragazze di Busto Arsizio hanno dimostrato di sapersi rialzare dalle difficoltà e, dopo una settimana di allenamenti intensi, sono pronte a dare il meglio di sé.

Prestazioni recenti e statistiche delle squadre

Il match tra Uyba e Scandicci promette scintille, con le squadre che arrivano all’appuntamento in condizioni diverse:

Scandicci : In gran forma, ha recentemente dominato in Polonia contro il Lodz con un netto 0-3, grazie al contributo fondamentale di Ognjenovic e Antropova .

: In gran forma, ha recentemente dominato in contro il con un netto 0-3, grazie al contributo fondamentale di e . Uyba: Dopo aver superato le fatiche iniziali, la squadra ha avuto modo di concentrarsi completamente sul match, con tutte le giocatrici a disposizione di Barbolini.

I bookmaker vedono Scandicci favorita, con quote a 1.17 contro i 4.53 di Busto. Tuttavia, le “farfalle” hanno dimostrato in passato di poter ribaltare i pronostici.

L’attesa per la partita è palpabile, con una folta rappresentanza di tifosi di Busto Arsizio pronta a colorare di biancorosso le tribune del Palazzo Wanny. Il sostegno del pubblico potrebbe rivelarsi un fattore determinante per le ragazze di Barbolini, che puntano a iniziare con il piede giusto questa fase cruciale della stagione.

La tensione è alle stelle, ma le “farfalle” si dicono pronte a giocarsi le proprie carte, forti di una stagione che le ha viste crescere e affermarsi come una delle realtà più interessanti del campionato italiano.

La posta in gioco è alta e le emozioni non mancheranno in questa sfida che promette di essere uno dei momenti clou dei playoff.

Il match tra Uyba e Scandicci si presenta come un evento imperdibile per gli appassionati di pallavolo. Le quote delle scommesse vedono le toscane come favorite, ma il percorso delle “farfalle” è stato finora ricco di sorprese e colpi di scena. Gli spettatori non vedono l’ora di assistere a una sfida che potrebbe riservare sorprese e ribaltamenti di fronte.

