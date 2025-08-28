Scandalo nella famosa spiaggia italiana, beccati così davanti a tutti

Ogni estate la scena si ripete: una delle spiagge più rinomate e amate d’Italia torna al centro delle cronache non per la sua bellezza cristallina, ma per i comportamenti irresponsabili di chi la frequenta. Divieti infranti, regole ignorate e segnaletica trascurata sembrano ormai un copione che si rinnova puntualmente, tra turisti locali e stranieri che, per distrazione o per deliberata indifferenza, mettono a rischio un patrimonio naturale fragile e prezioso.

Non si tratta solo di questioni di decoro o convivenza civile: in certi casi le violazioni assumono un peso ben più grave, soprattutto quando avvengono in contesti già segnati da eventi drammatici e che richiedono massima attenzione e rispetto. Cosa è accaduto.

Violazioni sulla spiaggia di Villasimius

Nella zona di Punta Molentis, lungo la costa sudorientale della Sardegna, si è registrato un nuovo episodio di mancato rispetto delle regole ambientali. Nonostante l’area sia stata recentemente interessata da un grave incendio e l’accesso via terra sia attualmente interdetto per motivi di sicurezza e tutela ambientale, alcuni turisti hanno posizionato ombrelloni e teli da mare sulle dune, ignorando i divieti e la segnaletica presente sul posto.

Segnalazione delle Guardie Ambientali Sardegna

La situazione è stata documentata dalle Guardie ambientali Sardegna tramite un post pubblicato su Facebook. L’organizzazione ha denunciato il comportamento dei bagnanti, sottolineando la gravità della violazione: «Utilizzare le dune di sabbia come area per la balneazione, nonostante i divieti espliciti, rappresenta un rischio per l’ecosistema costiero». Le dune, infatti, costituiscono una barriera naturale contro l’erosione e sono fondamentali per la conservazione della spiaggia.

